En 30-årig mand fra Midtsjælland er sigtet for svindel i 44 tilfælde fordelt på et område, der strækker sig fra Roskilde over Køge til Ringsted og Næstved. Foto: Thomas Olsen

Storsvindel?: Nu er han varetægtsfængslet

Roskilde - 07. august 2020 kl. 10:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire ugers varetægtsfængsling kom dommer Jørgen Lougart frem til var passende, efter han havde hørt, hvad anklager Maria Jepsen fra Midt- og Vestsjællands Politi kunne fremvise af sigtelser mod en 30-årig mand fra det midtsjællandske ved et grundlovsforhør i Retten i Roskilde torsdag.

Manden er sigtet for 44 forhold af svindel, hvor en stribe af sagerne handler om, at godtroende mennesker har sendt ham mindre beløb, 1000-3000 kroner, i forventning om at have købt en mobiltelefon af den 30-årige. Han har også fået leveret et bordfodboldsæt til sin bopæl, som han ikke har betalt for.

Men der er også langt grovere svindelsager iblandt sigtelserne. I Roskilde har manden forsøgt at svindle sig til dyre ure for 200.000 kroner hos Stasig Uhrlager og Müllers Guldsmedje, hviket ikke lykkedes.

I Ringsted er manden sigtet for sammen med en medgerningsmand, som endnu er på fri fod, at have svindlet sig til to biler hos fordforhandleren Selandia til en værdi på over en million kroner. Det skete ved at fremvise en falsk bankoverførsel. Den ene af bilerne er fortsat forsvundet.

Hos KB Skov og Havemaskiner i Køge har han fået udleveret en havetraktor til 25.000 kroner, og hos firmaet Fensmark Trailer er han sigtet for at have snydt sig til en trailer til 20.000 kroner ved at have fremvist en falsk bankoverførsel.

Manden er også sigtet for at have lagt syv ordrer hos firmaet Vølund Varmeteknik til en værdi af 1,2 millioner kroner, som firmaet aldrig har set.

I flere tilfælde er den 30-årige sigtet for at have oprettet virksomheder i andre folks navne og så begå svindel igennem disse virksomheder, med tab til følge for de personer, det er gået ud over. Han har også oprettet en stribe kviklån i en kvindes navn, så hun skulle have lidt et tab på cirka 370.000 kroner på.

I mere end 30 af tilfældene nægtede den 30-årige sig skyldig. Dog erkender han at have svindlet hos autoforhandleren i Ringsted.

Da der er en eller flere medgerningsmænd i flere af de mange svindelnumre, blev der begæret lukkede døre ved grundlovsforhøret af hensyn til den videre efterforskning i sagen, som politiet nu har fire uger til at arbejde med.