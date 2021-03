Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Storskole fik taget corona i opløbet: Åbner igen på mandag

Roskilde - 12. marts 2021 kl. 19:25 Af Lars Kimer

Den ene af afdelingerne på den store skole i Jyllinge, afdeling Baunehøj, er tilbage i skole fra på mandag den 15. marts.

Afdelingen var hele denne uge lukket ned, fordi der var fundet tilfælde af corona i flere klassetrin på afdelingen og uden at de umiddelbart lige kunne kædes sammen.

Men Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag eftermiddag sagt god for, at afdelingen kan åbne igen på mandag. Og det skyldes ifølge skoleleder Brian Venneberg ikke mindst en stor opbakning fra de mange familier, som har børn på skolen.

- Vi har været i tæt dialog med mange af familierne, og det gjorde, at vi var på forkant af smitteudbruddet. Det har vi fået stor ros for af styrelsen, som har fortalt mig, at de faktisk ikke kan mindes en skole, som har fået taget et udbrud så meget i opløbet. Jeg har ved alle smittetilfældene haft en direkte samtale med familierne omkring, hvornår de blev testet, hvor smitten kunne komme fra, og hvordan vi og de skulle forholde sig. Det har bevirket, at vi hurtigt har kunne komme ud af situationen, samt at vi har mindsket smittespredningen betragteligt, siger Brian Venneberg til DAGBLADET Roskilde.

Den seneste uge er der blevet testet 850 personer ved test i Jyllingehallerne, og da det ikke har været muligt at få lavet PCR-test i hallerne, har en del familier med elever under 12 år elever været udenbys for at få foretaget test.

- Det har bevirket, at der i ugens løb, ud over de seks tilfælde af smittede elever, som blev fundet i sidste uge, er kommet enkelte spredte smittetilfælde, og det er jo godt, de bliver fundet, siger skolelederen.

Det er fortsat anbefalingen, at alle elever og medarbejdere lader sig teste to gange i den kommende uge.

Skolelederen opfordrer samtidig alle de familier med elever, der har fået konstateret covid til at de ringer eller skriver til skole, hvis de har spørgsmål, som de har brug for afklaring på.

Coronaen har ikke påvirket skolegangen på skolens anden afdeling, Jyllinge, som har været åben hele denne uge.