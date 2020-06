Lilleø i baggrunden er tænkt som fuglereservat for jordrugende fugle, men overvintrende bramgæs overskider nu øen og ødelægger den økologisk balance på øen. Foto: Lars Kimer

Storskidende gæs ødelægger ø i Roskilde Fjord

Roskilde - 15. juni 2020 kl. 16:39 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2000 bramgæs på træk giver hovedbrud hos det fårelav, som passer øen Lilleø i Roskilde Fjord. De mange gæs overskider øen og tiltrækker rotter, som efterfølgende mæsker sig i de rugende fugles æg og unger. Og gæssene gør det umuligt for fårelavet at sætte deres får og lam ud på øen. Det plejer at ske omkring 1. maj men i år kommer kun en del af fårene på sommergæs på øen og det bliver mere end halvanden måned for sent.

Bramgæssene er blevet sådan en plage, at formanden for den lokale jagtforening, som fårelavet hører under, nu har bedt miljøminister Lea Wermelin (S) om hjælp. Han vil have lov til at skyde nogle af gæssene, så resten bliver skræmt fra at opholde sig på øen.

- Bramgæssene er blevet et problem, og ifølge bekendtgørelsen om bramgæs må vi ikke regulere dem. Det må man kun på opdyrkede arealer i Danmark. Men sker der ikke noget, så ændres naturen på øen, og vi ender måske med at lukke fårelavet. Det, synes vi, er synd. Men det, der er mest synd, er, at bramgæssene gør, at Lilleø ikke længere kan fungere som det ynglefristed, det længe har været for mange af de fugle, som yngler i Roskilde Fjord, og som vi prøver at beskytte ved, at fjorden er et EU-fuglehabitat, siger Hans Aare, formand for Jagtforeningen Jyllinge Holme.