Storskærm til EM-bold: I hallerne bliver det ikke

- Det kan vi desværre ikke nå. Vi har forhørt os på, hvad det vil koste, og jeg kan bare sige, at det ikke er billigt, så vi kommer ikke til at samle Jyllinge til fodbold på lørdag. EM har nok overrasket os lidt, og det havde da været fantastisk, hvis vi kunne have skabt en ramme for det, men det har ikke været så let. Vi har også coronaretningslinjerne at følge, og jeg kunne da godt se, at der hurtigt var kommet 500 til sådan et EM-arrangement. Men så ville caféen jo være alt for lille, siger Benjamin Knudsen.