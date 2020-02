Tomas Breddam står i spidsen for et idémøde, der sigter på at samle alle interessenter, der kan tænkes at ville deltage i at samle nye sundhedsaktiviteter på sygehusgrunden, når og hvis udflytningen af sygehusfunktioner skaber plads til det. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Stormøde om fremtiden for sygehusgrunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stormøde om fremtiden for sygehusgrunden

Roskilde - 12. februar 2020 kl. 12:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes borgmester Tomas Breddam (S) inviterer læger, speciallæger og andre sundhedsaktører til et møde om nye sundhedstilbud på sygehusgrunden ved Køgevej.

Roskilde Kommune og Region Sjælland lægger sammen op til en ny fremtid med en ny vision for det nære sundhedsvæsen i Roskilde, understreger borgmesteren.

- Det kan ikke forsvares, at patienter skal kører i zigzag mellem det ene og det andet hospital og samtidig skal rundt mange andre steder for at få ukompliceret behandlinger eller genoptræning. Derfor arbejder kommunen og regionen hen imod at skabe et stærk sundhedsmiljø omkring sygehuset, hvor vi samler praktiserende læger, speciallæger, hjemmesygeplejen, psykologer og jordemødre, siger borgmester Tomas Breddam.

Den gældende sygehusplan for det kommende supersygehus i Køge ventes at være endelig på plads i 2025. Kommunen har forkøbsret til de bygninger, som regionen ikke længere skal bruge til sygehusdrift i Roskilde. Derfor er kommunen med borgmesteren i spidsen nu i gang med at afklare, hvad der kunne være af aktiviteter og sundhedstilbud i de gamle regionale bygninger.

- Det er rigtig vigtigt for mig, at vi allerede nu tager en snak med mulige samarbejdspartnere, derfor vil jeg i samarbejde med regionen i foråret indbyde sundhedsaktører til et møde, hvor vi kan se på mulighederne og perspektiverne i de bygninger på sygehusgrunden, som ikke længere skal bruges til sygehusdrift, forklarer borgmesteren.

Byrådet nedsatte i 2018 en arbejdsgruppe, som skal sikre, at sygehusområdet udvikles til et stærkt sundhedsmiljø med flest mulige sundheds- og hospitalsfunktioner, læge- og speciallægeklinikker, kommunale sundhedstilbud og træningsfaciliteter. Arbejdsgruppen består af borgmesteren samt et medlem fra Venstre og SF.