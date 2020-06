Se billedserie Storkeparret Ida og Emil er ved at blive gamle, men burde stadig have en del år i sig endnu. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Storkepar på vej mod pensionsalderen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Storkepar på vej mod pensionsalderen

Roskilde - 25. juni 2020 kl. 18:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2003 har storkeparret Ida og Emil været en fast bestanddel af egnen nord for Roskilde. De kom flyvende fra Skåne og slog sig i første omgang ned i Hvedstrup, inden de i 2007 flyttede over på gartneriskorstenen i Gundsølille, hvor de har holdt til lige siden.

Ida og Emil er begge årgang 1997, og det betyder ifølge foreningen Storkene.dk, at de efterhånden nærmer sig pensionsalderen. En hvid stork bliver typisk 30-35 år, så parret burde stadig have nogle år i sig endnu.

I år er der to unger i reden, og de blev for nylig ringmærket med ringnumrene 1E35 og 1E36. Ved samme lejlighed blev der foretaget en dna-test, der viser, at der er tale om to hunstorke, som nu har fået navnene Thelma og Louise, efter filmen af samme navn. Ungerne forventes at forlade reden og flyve sydpå i august eller september.

Arvtagerne har meldt sig I mellemtiden er to af Ida og Emils andre unger, storkeparret Susanne og Poul, vendt tilbage og har slået sig ned i Ganløse, nordøst for Gundsølille. Storkene.dk regner med, at parret begynder at yngle til næste forår, så når Ida og Emil går bort, vil der stadig være storke i den del af Sjælland, selv om det vil være uden for Roskilde Kommune.

I så fald vil det, ifølge Storkene.dk, være første gang siden 1965, at trækkende vilde rent danske storke yngler på Sjælland.

Susanne og Poul har som nævnt samme forældre, men der skulle ikke være fare for indavl. Storkene.dk citerer dyrlæge Bjarne Østergaard Rasmussen for, at det først er, hvis parrets unger også begynder at yngle sammen, at det vil være problematisk.

relaterede artikler

Storkepar har fundet rede i Ganløse 12. maj 2020 kl. 18:50

Så er der storkeæg hos Ida og Emil 06. april 2020 kl. 14:14