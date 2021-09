Se billedserie Her kan man se Michaela, da hun fik gps-sender på. Der har ikke været kontakt til gps-senderen det seneste døgn. Det kan bare betyde, at storke ikke har været tæt på en telefonmast i den periode. Foto: Merete Carøe

Send til din ven. X Artiklen: Stork overrasker med vild flyvetyr: Så langt er den hjemmefra Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stork overrasker med vild flyvetyr: Så langt er den hjemmefra

Roskilde - 15. september 2021 kl. 14:18 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det tegner nu til, at det bliver den helt store tur, som storkeungen fra Gundsølille, Michaela, er draget ud på. Det viser data fra den gps-sender, som hun har fået påmonteret. Det er første gang, at man kan følge en dansk storks trækrute mod syd.

Efter tre uger er Michaela nu 4000 kilometer hjemmefra. Hun spankulerer rundt lidt nord for Luxor i Nildalen i Ægypten.

Sidst, vi berettede om Michaela var hun i det østlige Tyrkiet, og her var formand for Storkene.dk, Jess Frederiksen, bekymret for hendes videre færd, for den gik ind i Syrien - som han ikke var så nervøs for - og så gennem Libanon, hvor man har en tradition for at skyde både sort og hvid stork og udstoppe dem.

Det ser dog ud til, at den flok storke, som Michaela har valgt at flyve med, har forstået, at Libanon var en dårlig ide. De valgte i hvert tilfælde en anden rute.

- De blev længere i Syrien, fløj direkte ind i Jordan over Israel og ned over Sinai, inden de nu holder pause små 100 kilometer nord for Luxor, fortæller Jess Frederiksen.

Han tror dog ikke, at Luxor er den endelige destination.

- Jeg tror, vi skal længere ned. Chad, Sudan, Tanzania. Det kunne virkelig være sjovt, om hun fløj helt til Sydafrika, siger han.

I mange år har folkene fra Storkene.dk og Dansk Ornitoligisk Forening talt sammen om storkeungerne fra Gundsølille, og Jess Frederiksen har altid oplevet, at DOF'erne var skeptiske over for »papstorkene« fra Gundsølille, som er opdrættede fugle, der ikke trækker. Og hvad ville det så betyde for deres afkom? Ville det virkelig være levedygtigt som rigtig vilde storke?

- Jeg synes, at Michaelas træk sætter et punktum for den diskussion. Hun beviser virkelig, at man godt kan være en rigtig stork, selv om man er født af opdrætsforældre, siger han.

Hvornår vi ser Michaela tilbage i Danmark, er usikkert.

- Der går formentlig to-tre år, inden hun trækker helt op på vores breddegrader igen. Det kan lige så godt være til Tyskland. Til næste år vil hun formentlig trække nordpå, men kun til Israel, Jordan, måske Tyrkiet. Det er kun de kønsmodne storke, som føler behov for at trække helt op til os, og hun er tidligst kønsmoden, når hun er to år gammel, siger Jess Frederiksen.

relaterede artikler

Lokal storkeunge er blevet historisk 30. juni 2021 kl. 08:29

For første gang får danske storkeunger GPS-sender på 23. marts 2021 kl. 15:58