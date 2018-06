På trods af udkald til brand i etageejendom og til ammoniakudslip havde Østsjællands Beredskab en meget fredelig weekend. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Store overskrifter, beskedent indhold

Roskilde - 04. juni 2018 kl. 09:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er - heldigvis - ikke altid, at dommedagsprofeterne forudsiger. Det er heller ikke altid, at tingene er så dramatiske, som de kan se ud ved første øjekast.

Tag nu fx weekenden, hvor Østsjællands Beredskab to gange rykkede ud, efter at der blev slået alarm via 112. Lørdag eftermiddag til en brand i en etageejendom, og søndag aften til et ammoniakudslip - begge dele potentielle katastrofer.

Helt så slemt var det nu ikke.

- Da vi kom derud, viste det sig at handle om røg fra en pude, der var kastet ud ad et vindue, så vores opgave bestod mest i at sprøjte lidt vand på græsplænen udenfor, fortæller Bo Henrik Jensen, der var indsatsleder, da der blev rykket ud til Nygade.

Uden at have sikker viden om det, formoder han, at der var gået ild i puden som følge af tobaksrygning.

Den langvarige tørke betød risiko for, at der kunne opstå en naturbrand, men med brandfolkenes indsats blev dét forhindret.

Søndag aften var det Gert Moldt, der var indsatsleder til »ammoniakudslippet,« som dog viste sig at være noget helt andet.

- Alarmen kom fra en afdeling på Fjorden, hvor en kvinde havde hældt en smule salmiakspiritus ud på gulvet i et badeværelse. Så var der nogen, der trykkede på den store alarmknap. Men vi behøvede kun at lufte lidt ud, siger Gert Moldt.