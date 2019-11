Se billedserie Der måtte gerne tænkes stort og skævt og i mange retninger, da Roskilde Kommune ved et folkemøde om Tour de France inviterede de omkring 200 deltagere til at komme med idéer og selv søsætte tour-aktiviteter i 2021. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Store drømme om gul folkefest i 100 dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store drømme om gul folkefest i 100 dage

Roskilde - 20. november 2019 kl. 07:16 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den gule folkefest skal have en på goddagen. Det er konklusionen, efter et par hundrede mennesker mødte op på Roskilde Festival Højskole tirsdag aften til folkemøde om Tour de France-starten i Roskilde i 2021.

Formålet var at få en masse initiativer og idéer frem til, hvad der skal ske i Roskilde for at markere den kæmpemæssige begivenhed. Ikke bare den 3. juli, hvor 2. etape (alt efter om man regner starten i København for en prolog eller etape) af verdens største cykelløb og største årlige sportsbegivenhed kommer til Roskilde, men i endnu højere grad i månederne op til, hvor den gule feber skal sprede sig i byen.

Godt nok er det Roskilde Kommune, der inviterer til folkemøde og senere hen flere inspirations- og informationsmøder, men foreninger, virksomheder og ildsjæle skal selv tage teten og gøre det, de selv brænder for.

- I skal ikke vente på kommunen, I skal bare gå i gang, sagde borgmester Tomas Breddam.

Kommunen kommer til at afholde en gul folkefest med de første etaper på storskærm i Byparken, men derudover er der frit slag til at føre sine idéer ud i livet, om så det bare er en cykeltur i gule trøjer eller noget mere spektakulært. Selvfølgelig kan der være nogle ting, man skal søge om tilladelse til, som man ville skulle på ethvert andet tidspunkt.

Derudover kommer kommunen til næste år med en pulje, man kan søge til arrangementer og initiativer.

Roskilde Kommune har også planlagt at opstille en stor gul trøje et sted i Roskilde den 5. januar 2021 samt at sætte lys på et monument den 23. marts.

Håbet er, at folk derudover vil fylde godt på med begivenheder i de 100 dage op til Touren - men også gerne tidligere eller bagefter, hvis man lyster.

- Vi har Cykelår 2021, så »go crazy«, løde det fra Pernille Kapler Andersen, der er Roskilde Kommunes programchef for Grand Depart, som tourstarten hedder.

Den meget ambitiøse målsætning er 250 aktiviteter, som hollandske Utrecht præsterede, da byen var startby i 2015. Det kan være stort, småt, sjovt eller anderledes som at male hus gult eller bage gule cykelkager, bare det er med til at højne tour-opmærksomheden.

Man skal dog være varsom med at bruge Tourens logo, som er et beskyttet varemærke og kan blive en dyr fornøjelse. Den danske Grand Depart-organisation har et logo, som man kan spørge om lov til at bruge, men ellers er Pernille Kapler Andersen opfordring at tænke i den gule tourfarve.

- Hvis man tænker, jamen jeg kunne da godt tænke mig at lave noget med det der Tour de France, jamen så gå amok i gult, sagde hun, inden aftenens deltagere fik lejligheden til at øse ud af deres idéer.

Blandt meget andet var der forslag om cykelfilm i Folkeparkens amfiteater, en tour-maskot i form af en tøj-viking med gul hjelm og et cykelhjul som skjold - eller hvad med danseteatret Aaben Dans' idé om vertikal dans på domkirken for at helikopterbillederne af det ud til hele verden.

- Der er så mange helikopter- eller dronebilleder, som man glemmer igen. Hvad gør man for, at folk husker Roskilde Domkirke - man gør det her, siger Thomas Eisenhardt, der dog ikke har spurgt menighedsrådet om lov endnu.