Store Hestedag 2020 er aflyst

Der bliver ikke noget hesteshow i Roskilde i år. Det oplyser arrangøren af "Store Hestedag" i en udsendt pressemail.

"Det er med stor beklagelse, at vi må informere alle gæster, udstillere, hunde- og hesteentusiaster om, at Store Hestedag 2020 er aflyst.

En stor del af Dyrskuepladsen i Roskilde, hvor Store Hestedag afholdes, er lige nu og et stykke tid ind i fremtiden optaget af Statens Serum Instituts COVID-19-testcenter, hvilket gør det logistisk og indretningsmæssigt meget svært at disponere over pladsen. Derudover ser det ikke ud til, at der meldes noget ud om restriktioner på arrangementer efter 31. august før sidst i august måned.

Dette kan vi desværre ikke vente på, da vores arrangement kræver omfattende planlægning for at lave optimale forhold for alle."

Folkene bag Store Hestedag beklager aflysningen og melder samtidig, at de er klar til et stort arrangement på dyreskuepladsen til næste år.

Store Hestedag tiltrækker hvert år adskillige tusind gæster fra det meste af Sjælland.