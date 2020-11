Brandvagterne, der gennem mere end to måneder har holdt banden på Solum under observation, er Solums egne folk. Blandt andet derfor har Roskild Brandvæsen sluppet for store ekstraudgifter som følge af storbranden. Foto: Kim Rasmussen

Storbrand med minimale udgifter for brandvæsen

Samtidig med at en politianmeldelse af Solum er under opsejling, tales der også om at gøre et erstatningskrav gældende over for virksomheden, men hvis det handler om at få dækket de ekstraudgifter, som Roskilde Brandvæsen har haft i forbindelse med branden, som har været i gang i mere end to måneder, så er det nærmest ikke umagen værd.