Roskilde Brandvæsen vurderer, at der stadig er over halvdelen af det brændbare materiale tilbage i affaldsbjerget hos Solum, der har været i brand siden natten til lørdag den 19. september. Billedet her blev taget om formiddagen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Storbrand: Beredskab roser Solum

Roskilde - 01. oktober 2020 kl. 13:49 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Igennem lang tid har mange ikke haft noget godt at sige om Solum på grund af lugtgenerne, men fra Roskilde Brandvæsen er der nærmest kun lovord om virksomhedens indsats i forbindelse med den brand, som nu er i gang på 13. døgn.

Nok styrer brandvæsnet indsatsen, men Solum er en vigtig medspiller i bestræbelserne på dels at branden ikke breder sig, og dels at få den bekæmpet så hurtigt som muligt.

- De gør et fremragende arbejde. Solums folk bliver ved med at tilføre jord til brandbælterne. De har to mand på arbejde døgnet rundt, og de gør et kæmpe arbejde, som virkelig fortjener anerkendelse. Vi har fået et rigtig godt samarbejde med dem, siger Roskilde Brandvæsens direktør, Lars Robetjé.

Det går langsomt Da der gik ild i affaldsbjerget, var det omkring 55.000 kubikmeter.

Efter den første uge var der omkring 28.000 kubikmeter tilbage, og efter ni dage cirka 23.000 kubikmeter. Det er beregninger, der er foretaget ud fra dronebilleder.

Målt alene ud fra rumfanget er over halvdelen af det brændbare materiale således brændt, men det er ikke ensbetydende med, at brandens har nået sit halvvejsmærke rent tidsmæssigt.

- Materialet nederst i bunken er mere komprimeret, og noget tyder på, at brandhastigheden er mindre. Vi følger det nøje, men at lave prognoser for, hvor længe det kan brænde endnu, er rent gætværk. Vi får løbende data ind, som begynder at tegne et billede af, branden er langsommere nu end i begyndelsen, og det betyder i den anden ende, at det vil tage længere tid at få det hele overstået - men hvor længe har vi ikke noget bud på. Det vil være rent gætværk, siger Lars Robetjé.

Overvejer ny plan I lørdags - efter grundige forberedelser og under ideelle vejrforhold - blev der gjort forsøg med at køre jord på en del af den brændende vulkan. 800 kvadratmeter blev dækket af fugtig, lerholdig jord, som blev skubbet op på vulkanen ved hjælp af store gravemaskiner og bulldozere på larvefødder. Umiddelbart lod til det at have en god effekt på branden, men om det er vejen frem, er stadig ikke afklaret.

- Vi ser på, hvordan jorden agerer nu, hvor den er tørret ud. Den lader til at blive porøs, jo nærmere den er på varmen, og det giver udfordringer, men vore operative folk er ved at se på, om det er en farbar vej. Vi overvejer at skubbe jorden tættere på toppen, men det er vi usikre på lige nu, hvor vi kan se, hvordan det tørre ud. Vi har ikke opgivet at finde en løsning, som kan nedbringe generne, men helt overordnet handler det også om sikkerhed, og så kan vi se på de sociale medier, at der også er nogen, der oplever gener, når vi kører jord på. Vi tager det hele med i betragtning, siger Lars Robetjé.

Fredag er der igen »krigsråd,« hvor situationen og mulighederne bliver vurderet.

- Og hen over weekenden og i starten af næste uge ser vi så på, om vi skal holde fast i den plan, vi har, eller om vi skal lave en ny, siger han.

