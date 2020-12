Casper Nicolai Christensen har et langt synderegister af fup og svindel bag sig. I 2018 lykkedes det ham at få et fatamorgana af en koncert i Byparken op at stå og franarre store summer fra alle involverede i den fiktive begivenhed.

Storbedrager blev lokal fodboldtræner

Han blev kendt som 'Svindleren i Byparken' i den hedengangne Paperboy i begyndelsen af 2018, og nu huserer han på ny i Roskilde-området. Casper Nicolai Christensen solgte idéen om en stort anlagt koncert kaldet 'Rock i Haven', som skulle samle 12.000 betalende gæster til en række musikalske hovednavne midt i Roskilde. Billetter blev solgt på Billetnet, og adskillige firmaer og restauratører betalte forud for at blive en del af begivenheden.

Imidlertid lå der aldrig en underskrevet kontrakt med Roskilde Kommune på, at arrangementet overhovedet kunne finde sted, og de prominente kunstnere, der angiveligt skulle fyre op under Byparken midt i maj, var aldrig blevet hyret.

Casper Nicolai Christensen nåede imidlertid at engagere en lang række aktører, som aldrig fik betaling, og virksomheder betalte for VIP-billetter til en koncert, som viste sig at være et rent blufnummer.

Tilbage i området

Derfor var det med stor interesse, at avisen for nylig konstaterede, at selvsamme Casper Nicolai Christensen har været cheftræner i FC Lejre for senior serie 4 fra sommeren 2020. Her havde holdleder Anders Bach Nielsen ikke noget fagligt at udsætte på cheftræneren ved vores henvendelse.