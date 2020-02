Også på Butinas nye adresse i Trekroner skal der være et lager af en vis størrelse, sådan som der er det på virksomhedens nuværende adresse i Holbæk. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Stor virksomhed flytter til Trekroner om et halvt år

Roskilde - 25. februar 2020 kl. 19:23 Af Kaj Ove Jensen

Det har i nogen tid stået klart, at Butina med lidt over 70 medarbejdere formentlig var på vej til at forlade Holbæk til fordel for en ny adresse i Trekroner ved Roskilde. De sidste forhold er nu faldet på plads, og derfor kan ledelsen bekræfte, at virksomheden, der designer, udvikler og sælger bedøvningsanlæg til slagtesvin store dele af verden, flytter fra Holbæk efter 39 år.

Tilladelser på plads

sn.dk skrev 1. februar, at meget tydede på, at der var en flytning på vej. Baggrunden var, at der i et jobopslag stod, at »Butina er p.t. beliggende i Holbæk, men flytter til foråret ind i topmoderne, nye lokaler i Trekroner, Roskilde«.

Dengang havde René Poulsen, der er business unit manager (afdelingsleder) hos Butina, ingen kommentarer.

- Nu er alle tilladelser på plads, så nu kan jeg melde ud. Vi fik i slutningen af sidste uge tilladelserne fra Roskilde Kommune til ombygningen på den nye adresse. Her skal der udvides med kontorfaciliteter i noget af det nuværende lager, forklarer René Poulsen.

Flere årsager til flytning

Virksomheden lejer sig ind på 2700 kvadratmeter på Langebjerg 29 i Trekroner, hvor også to andre virksomheder har til huse. Cirka 1700 kvadratmeter skal være kontor, mens resten bliver lager og lidt værksted. Der bliver desuden udvidet med flere toiletter og etableret badefaciliteter.

- Beslutningen om flytnin­gen er truffet af flere årsager. Tilstanden på vores eksisterende bygninger er virkelig dårlig. Det regner gennem taget flere steder, og arbejdsforholdene er ikke tidssvarende, blandt andet på grund af ventilations- og toiletforholdene. Vi er også løbet tør for plads, fordi vi er vækstet, forklarer René Poulsen.

Butina er ejet af det islandske, børsnoterede selskab Marel, som har ambitioner om at vækste yderligere.

- Det gælder også vores del af forretningen, så skal kunne tilbyde ordentlig plads. Sammensætningen af medarbejderne har også ændret sig, så det er mere fra den akademiske verden, vi søger, så det er også med i overvejelserne, hvor vi kan trække på den største pulje af medarbejdere. Vi håber, at vores nuværende medarbejdere - vi er cirka 72 - følger med, selv om nogle af dem får lidt længere på arbejde. Men ved at flytte kan vi måske også trække nogle fra Roskilde og København til, fordi adressen ligger tæt på motorvejen og Trekroner Station, siger René Poulsen.

Fire måneders ombygning

De lidt mere end 70 medarbejdere hos Butina er beskæftiget inden for administration, salg, projektledelse, service innovation, plt-afdeling (styringssystemer) og lager. Produktionen blev flyttet fra Holbæk til Holland, da MPS overtog først 75 procent af virksomheden i 2010 og et års tid senere hele virksomheden. I 2016 købte islandske Marel MPS.

Ombygningen i Roskilde går meget snart i gang, og den ventes at vare cirka fire måneder. Derefter skal der bruges cirka en måned på at indrette lokalerne, så René Poulsen venter, at flytningen sker sidst i juli.