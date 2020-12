Stor undersøgelse i Roskilde: Erhvervsklima over middel

Besvarelserne i undersøgelsen viser tilfredsheden med erhvervsklimaet i Roskilde på en række vigtige punkter.

Roskilde - 11. december 2020 kl. 09:52 Kontakt redaktionen

Erhvervsklimaet i Roskilde ligger over middel på alle de vigtige områder, men der er ikke topkarakter på noget enkelt felt.

Sådan lyder den overordnede konklusion i en stor ny undersøgelse, der er gennemført af Thulstrup Research for Erhvervsforum Roskilde. Hele 552 lokale virksomheder har deltaget, og de er repræsentative for kommunens erhvervsliv.

Det bedste resultat nås indenfor området infrastruktur med et resultat på 4.5 på en skala fra 1 - 7.

Herefter kommer erhvervsvenlighed med 4,3 og rammevilkår på 4,2.

Et område skiller sig ud med et resultat et godt stykke under de andre og det er dialog mellem politikkerne, forvaltningen og erhvervslivet, som kun opnår resultatet 3,6.

Svært med udbud

Erhvervsforum har tidligere overfor kommunen påpeget vigtigheden af en tydelig, åben og imødekommende dialog forvaltning og virksomhederne i mellem. Organsationen er vidende om, at der arbejdes hermed i forvaltningen med det formål at øge tilliden til kommunens sagsbehandling - men undersøgelsen viser, at der endnu udestår et arbejde hermed.

I undersøgelsen spørges også til Roskilde Kommunes brug af private leverandører og kommunale udbud.

Under pct. af kommunens virksomheder har deltaget i et udbud indenfor de senest 3 år, og blandt dem oplever 6 ud af 10 virksomheder, at det ikke er nemt at komme i betragtning som leverandør.

Ikke stolt

Direktør i Erhvervsforum Roskilde, Martin Sattrup Christensen siger om resultatet:

- Det her er ikke noget, vi kan være stolte af, men det gode ved undersøgelsens resultat er, at den peger på områder, som kan løfte kommunens image, og dermed gøre den endnu mere erhvervsvenlig. Det er helt afgørende for udviklingen i Roskilde Kommune, at vi opfattes som erhvervsvenlige og serviceorienterede, så vi kan fastholde og tiltrække nye virksomheder. De er fundamentet for arbejdspladser og skaber indtægter til kommunen til borgernes velfærd, så på den måde er det til fordel for os alle.