Full face snorkelmasken er egentlig udviklet til dykning, men tilsat et luftrensningsfilter kan den bruges af sundhedspersonale, der skal behandle corona-patienter. Foto: Kim Rasmussen

Stor udenlandsk interesse for dansk corona-maske - men Danmark takker nej

En dansk opfindelse kan måske ende med at redde liv i nogle af de lande i verden, som er hårdest ramt af coronavirusset. I Danmark har myndighederne ikke set et behov for opfindelsen, som nu testes i England og i USA.