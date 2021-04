Stor techvirksomhed dropper »edb« fra sit navn

- Vi har valgt et navn, der fortæller klart, hvad vi laver, og som også er til at forstå for de mange medarbejdere i Danmark og Polen, der ikke taler dansk, fortæller administrerende direktør Jesper Nielsen i en pressemeddelelse fra virksomheden.

BEC Financial Technologies leverer al den teknologi, som pengeinstitutter i Danmark har brug for. Kunderne tæller store og små pengeinstitutter lige fra Nykredit til Frøslev-Mollerup Sparekasse. Tilsammen servicerer BEC-pengeinstitutterne 20-30 procent af alle danske bankkunder. Virksomheden omsatte i 2020 for to milliarder kroner.