Det kan være meget langsomeligt at få lov til at sætte spaden i jorden i Roskilde Kommune. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor stigning i byggesager giver lang ekspeditionstid: - Vi er på den Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor stigning i byggesager giver lang ekspeditionstid: - Vi er på den

Roskilde - 17. september 2021 kl. 12:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Hvis man er klar til at gå i gang med at bygge og bare mangler en byggetilladelse fra Roskilde Kommune, kan man roligt stille spaden væk og væbne sig med tålmodighed.

Sagsbehandlingstiden er meget lang, fordi antallet af byggesager er vokset med cirka 40 procent i første halvår af 2021 i forhold til samme periode sidste år. I første halvår i år kom der 1202 ansøgninger om byggetilladelser til parcelhuse og lignende boliger.

Blandt dem, der venter på grønt lys til at bygge, er mange private, der skal et nyt parcelhus, men også Boligselskabet Sjælland, som nu i tre måneder har stået klar til at opføre 63 boliger i Gundsømagle.

- Vi er rent ud sagt på den. Det er ikke noget, jeg er stolt af. Vi bad om flere ressourcer til at følge med udviklingen, da vi lavede budget for næste år. Det fik vi ikke, siger Jens Børsting (S), formand for plan- og teknikudvalget.

Han frygter, at det kommer til at tage et stykke tid, inden kommunen har fået spist sig ned i bunkerne. Ikke mindst fordi antallet af nye byggesager ikke ser ud til at have toppet.

- Det lader til at fortsætte, og det giver gener for borgerne, som vi absolut ikke er glade for. Vi har sat gang i en omorganisering af området og håber på, at det kan forkorte sagsbehandlingstiden, siger Jens Børsting.