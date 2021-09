En af de store søer i Hedeland har mistet alt vandet. Myndighedernes vurdering er, at det er naturlig variation i grundvandsspejlet som følge af for lidt nedbør, der er årsagen. Foto: Thomas Olsen

Stor sø tørret helt ud i Hedeland, men hvorfor?

Lokalt gættes der i facebookgruppen »Det sker i Vindinge« på, at det kan skyldes grusgravning, som har skubbet balancen i grundvandsspejlet, mens andre gætter på, at det er en naturlig udvikling.

- Vi mangler nedbør. Det har vi gjort i flere år nu, og det betyder, at praktisk talt alle vores søer i hele Hedeland har meget lav vandstand, og søen på Østre Vindingevej er simpelthen helt væk. Vi har af og til geologer, som arbejder for os, og det jeg hører fra dem er, at det regn, der falder i år, vil jeg først kunne se i vores søer om et år. I år har været knastør, så jeg tror desværre heller ikke på bedringer, hvad angår vand i søerne, til næste år, siger hun.

- Vi kender ikke årsagen til, at vandet er forsvundet fra den ene sø, og står lavt i andre. Det vi ved er, at der over året er store variationer i det naturlige grundvandsspejl, og vi ved også, at vi har haft en nedbørsfattig sommer, så sandsynligheden for, at der er tale om en naturlig hændelse, er bestemt til stede. Vi har før set søer i grusgravsområder forsvinde eller i perioder være meget lavvandede. Det har vi blandt andet set i grusgravssøerne i Himmelev Skov, siger Kim Dahlstrøm.