Stor prisstigning i Roskilde: Husejerne har tjent 390.000

Trods et år præget af corona-epidemien har husejerne i Roskilde gennemsnitligt tjent 390.000 kroner i løbet af 2020, fordi deres hus er steget kraftigt i værdi.

Tallene fremgår af en ny opgørelse, udarbejdet af den landsdækkende portal, boligsiden for et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm, som ved slutningen af året kostede knapt 3,5 mio.

Roskilde og Greve har de største værdistigninger for husene indenfor Region Sjælland, efterfulgt af Køge (276.553 kr.) og Solrød (274.299 kr.) for et gennemsnitshus.