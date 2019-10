Se billedserie Trods regnen var der et pænt fremmøde til fakkeltoget i Roskilde på Sindets Dag. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor opbakning til fakkeltog på Sindets Dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor opbakning til fakkeltog på Sindets Dag

Roskilde - 10. oktober 2019 kl. 20:48 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mia Kristina Hansen havde bestilt 200 fakler til aftenens fakkeltog i Roskilde i anledning af Sindets Dag og havde regnet med, at hun skulle have de 150 med hjem igen. Men sådan kom det ikke til at gå, for et sted mellem 90 og 100 dukkede op på Hestetorvet og gik i samlet flok gennem Algade til Stændertorvet.

- Det er mange, mange flere, end jeg havde forventet, sagde Mia Kristina Hansen, som er formand for Foreningen for børn med angst, der sammen med Sinds lokalafdeling i Roskilde var initiativtager til fakkeltoget.

Årets tema var forebyggelse af selvmord, og det prægede selvfølgelig aftenens taler. Anita V. Køldal fra Headspace Roskilde kom med følgende råd, hvis man frygter, at nogen i ens omgangskreds går med selvmordstanker.

- Spørg ind til selvmord og selvmordstanker. Vis du bekymrer dig, så spørg endelig. Vær ikke bange for, at du kommer til at plante en tanke, for det kan du ikke, sagde hun.

Sognepræst Ulla Britt Sørensen fra Skt. Jørgensbjerg Sogn har været præst i snart 25 år og har ifølge eget udsagn beskæftiget sig med selvmord lige så længe.

- Det er vigtigt med håb i mørket, sagde hun og mindede om fortællingen om den lamme mand, hvis venner bar ham hen til Jesus, så han kunne blive helbredt.

- Alle har brug for nogen. Vi er nogen, sagde hun.

Formand for Ligeværd Roskilde, Gitte Kronbak Nielsen, sluttede talerækken af med at advare mod at gøre børn voksne for hurtigt ved at stille for mange krav til dem eller give dem en forkert opfattelse af, hvad der skal til for at opnå succes.

- Vi skal sørge for, at det gør mindre ondt at blive voksen og lade være med at definere så snævert, hvad der er normalt, lød det fra hende.

Udover talerne var der musik på Stændertorvet ved bandet Svalerne og et band fra Makers Corner, som endnu ikke har besluttet sig for et navn.