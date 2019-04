En støtteforening til fordel for at bevare fritidsklubben Engen er på vej. Her er et billede fra Engens vinterbadeprojekt i 2015. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Stor opbakning til at redde Engen med støtteforening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor opbakning til at redde Engen med støtteforening

Roskilde - 30. april 2019 kl. 15:29 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engen skal reddes. Det besluttede en gruppe på 15 engagerede borgere fra Jyllinge i aftes, da de satte dato på en stiftende generalforsamling for den støtteforening, som skal forsøge at skrabe 300.000 kroner sammen årligt til at køre stedet videre.

Generalforsamlingen bliver holdt mandag den 6. maj på Engen klokken 19 til 21.

- Der lader til at være mange, der gerne til trække i arbejdstøjet for det her, og det er typisk Jyllinge. Der kom flere meget passionerede indlæg i aftes. Det var sgu den der galler-landsby-mentalitet over det. Nu skal romerne altså have en på frakken, fortæller Lasse G. Staal, en af forældrene bag initiativet.

- For at vi kan samarbejde med kommunen omkring det her - og det er vigtigt at sige, at kommunen gerne vil give os chancen - så skal vi have en forening. Men vi har lidt travlt, for vi skal kunne fremvise nogle resultater senest til næste byrådsmøde den 29. maj. Reelt har vi vel til den 15. maj til at kunne fremvise fremdrift, siger Lasse G. Staal.

Støtteforeningen skal udarbejde et idékatalog over finansieringsmuligheder, der kan bidrage til Klub Engens økonomi. Desuden skal den indgå i dialog med Roskilde kommune for at fastlægge en handlingsplan, der kan bringe idéerne i kataloget i spil og bidrage til implementering og administration af handlingsplanen, hvis den bliver godkendt af byrådet.

- Jeg håber virkelig, at folk i byen vil bakke op. Det virker til, at Jyllinge er god til det her. Her tænker jeg ikke kun på privatpersoner, men i lige så høj grad på det lokale erhvervsliv. Nu tager vi i hvert tilfælde hul på at se, om opgaven kan løftes, siger Lasse G. Staal.