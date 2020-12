I flisebelægningen på Stændertorvet er den gamle underjordiske kirke tegnet tydeligt op. Kirketårnet fik lov at blive stående og har været anvendt til fængsel, udkigspost for byens vægter og ny indgang til det røde rådhus.

Stor ny ROMU-udstilling: Den underjordiske kirke og fangehulllerne i tårnet

Midt i Corona-lukningen er Roskilde Museum i gang med at forberede en stor ny seværdighed og udstilling, når den underjordiske kirkeruin under Stændertorvet og tårnet, der siden blev en del af rådhuset, genåbner for publikum.