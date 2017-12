Arena-området er en af mulighederne for at indrette et området på Dyrskuepladsen, så det passer til Rodk i Haven. En anden mulighed er Milen, som ligger uden for selve festivalpladsen. Foto: Mie Neel

Stor musikfest lanceret uden vigtig godkendelse

Arrangørerne har ikke godkendelsen til at låne Rådmandshaven i hus, og ønsket går imod Roskilde Kommunes strategi om at lægge store koncerter på Dyrskuepladsen.

- Det lyder meget fascinerende med en stor koncert i Rådmandshaven, men jeg vil anbefale, at kultur- og idrætsudvalget siger nej. Som Rådmandshaven ser ud nu, mener jeg ikke, at det vil være et sted at holde så stor en koncert, siger Birgit Pedersen, der frygter, at der vil komme for mange naboklager, fordi der ikke er støjafskærmning.