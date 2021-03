150 sider lang er den nye kystanalyse, som Roskilde Kommune har fået lavet, og den giver nu kommunen særdeles detaljeret viden om, hvor der langs med kysten er lavet ulovlige og lovlige anlæg, samt et grundlag for hvordan private kan lave kystsikring i fremtiden. Foto: Erik Nielsen

Stor kystanalyse giver overblik - også over de ulovlige anlæg

150 sider har Rambøll produceret, og de mange sider kommer til at danne grundlag for det fremtidige arbejde med sager om kystbeskyttelse. Analysen har været 13 måneder undervejs.

- Vi har fået datablad på samtlige ejendomme langs kysten, som ligger inden for de strækninger, vi har vagt ud. Det betyder nu, at vi har detaljerede data på alle lovlige og ulovlige anlæg opført langs med kysten, siger formand for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui (S).

Analyse skal i høring

For at få grundejernes input, specielt dem som i analysen vurderes til at have anlæg opført uden tilladelse stående, så er kystanalysen først endelig, når den har været i høring hos de berørte grundejere.