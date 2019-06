Roskilde Festival og dens direktør Signe Lopdrup vil gerne flytte fra lokalerne på Havsteensvej til et nyt hus på Musicon sammen med egnsteatret Aaben Dans og Råstof Roskilde. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Stor interesse for at bygge festivalens nye hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor interesse for at bygge festivalens nye hjem

Roskilde - 21. juni 2019 kl. 19:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Festival og Roskilde Kommune er gået sammen om at bygge et almennyttigt hus for kunst, kultur og frivillighed i bydelen Musicon i Roskilde, og interessen for at byde på opgaven har været stor.

18 hold ansøgte om at være med til nybyggeriet, der i fremtiden skal huse Roskilde Festival, egnsteateret Aaben Dans og øvelokaleforeningen Råstof Roskilde. De 18 er nu skåret ned til fem hold, der prækvalificeret til at byde på opgaven.

Frem mod september 2019 skal de fem arbejde på at udvikle idéer og skitser samt afgive indledende tilbud på opgaven. Det vindende hold skal løfte visionen om at opføre et kreativt og kunstnerisk mødested, der skaber endnu mere liv og aktivitet i Musicon.

Disse fem hold er udvalgt:

- Anker Hansen & Co A/S med Henning Larsen Architects A/S, Niras A/S og Marianne Levinsen Landskab ApS

- C.C. Contractor A/S med CUBO Arkitekter A/S, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

- Elindco Byggefirma A/S med Mangor & Nagel A/S, Cornelius + Vöge ApS, MOE A/S og MASU Planning ApS

- G.V.L Entreprise A/S med Effekt Arkitekter ApS, Rambøll Danmark A/S og Out of Office IVS

- Skou Gruppen A/S med Christensen & Co. Arkitekter A/S, Primus Arkitekter ApS, Hundsbæk & Henriksen A/S. Rådgivende Ingeniører, Gade & Mortensen, Spacon & X ApS og URBANLab Nordic Aps

I begyndelsen af 2020 udpeges en vinder, hvorefter byggeriet projekteres. Huset forventes at stå færdigt i 2022. Totalentreprisens budget er på 62,5 millioner kroner, hvor Roskilde Festival-gruppens andel udgør ca. totredjedel, mens Roskilde Kommunes andel udgør cirka en tredjedel.

Roskilde Festival-gruppen finansierer egne faciliteter til frivillige og ansatte samt husets fællesfaciliteter. Roskilde Kommune finansierer Aaben Dans' og Råstof Roskildes nye faciliteter samt tilpasninger af de eksisterende faciliteter på grunden.

relaterede artikler

Nyt hovedsæde til Roskilde Festival, musik og dans i 2022 04. maj 2019 kl. 06:11