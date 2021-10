Der har været alt for mange trafikuheld på Køgevej. Tirsdag morgen var Midt- og Vestsjællands Politi så ude i en større fartmåling, hvor over 10.000 biler blev målt.

Stor fart-aktion på dødens landevej

Roskilde - 13. oktober 2021 kl. 10:22 Af Kristian Thomas Jørgensen Kontakt redaktionen

Så sent som i sidste uge skete den seneste dødsulykke på Køgevej, der har lagt vej til alt for mange uheld på strækningen mellem Roskilde og Gadstrup/Snoldelev.

Tirsdag morgen gjorde Midt- og Vestsjællands Politi en indsats mod farten i morgentrafikken, da de hele tre steder steder langs Køgevej var ude med målebiler. Kun et fåtal blev dog taget i at hvile for tungt på speederen.

Værst så det ud, da trafikkontrollen foregik i nordlig retning fra Gadstrup/Snoldelev-krydset i to timer fra klokken 6.43. Her blev 1678 bilister kontrolleret, og 14 af dem blev blitzet,

Hastighedsgrænsen er her 60 km/t, og tre bilister fik ud over en bøde et klip i kørekortet, hvoraf den hurtigste skød en fart på 88 km/t.

Målerskilt virker Ved Tjærebyvej lidt nordligere på Køgevej, hvor fartgrænsen er 70 km/t, holdt også en ATK-målebil for at måle trafikanterne i nordlig retning.

Her holdt målebilen i næsten seks timer fra klokken 06.30, men ikke en eneste af de cirka 4000 bilister blev målt til at køre for hurtigt. Det kan tilskrives en fast opstillet hastighedsmåler, der fortæller bilisterne, hvor hurtigt de kører, og om det er over grænsen.

Den tredje målebil holdt på den modsatte side af vejen ved Tjærebyvejs udmunding fra klokken seks og næsten syv timer frem.

Her blev 10 af 4429 bilister målt til at køre for hurtigt i sydgående retning. Også her er fartgrænsen 70 km/t, og der er også en hastighedsmåler lidt nord for Vor Frue Hovedgades udmunding, men den var nok placeret lidt længere fra målebilen end i den modsatte vejbane. Ingen kørte dog så hurtigt, at de vil få et klip i kørekortet, og højst målte hastighed var 87 km/t.

Hele fartindsatsen på Køgevej er et led i politiindsatsen på særligt uhelds- og hastighedsbelastede strækninger, hvor der netop er udpeget en kontrolstrækning på Køgevej mellem Gadstrup og Holbækmotorvejens afkørsel.

Derudover har Rigspolitiet i denne uge startet en landsdækkende indsats mod hastighedsovertrædelser.

