Stor ejendom gøres klar til erhvervslivet: Første lejer er allerede fundet

Benjamin Pless, der ejer Pless Ejendomsselskab, bor selv i Viby og har et stort tilhørsforhold til byen og lokalsamfundet. Han ønsker at skabe bedre vilkår og gode rammer for de erhvervsdrivende i byen:

- Jeg bor i Viby med min familie og har altid godt kunne lide Viby Sjælland, for hvad det er. Men jeg tror også, vi er nødt til at tilbyde virksomheder gode steder at drive deres forretning fra, siger Benjamin Pless, som også har BS Landskabspleje A/S i Havdrup.