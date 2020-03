Supporters har travlt med at oprette hjemmearbejdspladser for sine kunder og har også selv flere medarbejdere, der arbejder hjemmefra, så der er tomt i de normalt så fyldte lokaler på Ledreborg Allé for tiden. Foto: Lars Ahn Pedersen

Stor efterspørgsel på hjemmearbejdspladser kan ikke opveje tabet

De seneste uger har været hektiske for Roskilde-firmaet Supporters, der leverer ekstern it-support til virksomheder, som ikke er store nok til, at det kan betale sig for dem at have egen it-afdeling. Det er især efterspørgslen på at få oprettet hjemmearbejdspladser, der er eksploderet i takt med, at flere og flere opfordres til at arbejde hjemmefra.