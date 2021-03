De 184 lejligheder i boligafdelingen Vognmandsparken i Roskilde skal i gang med en større renovering.

Send til din ven. X Artiklen: Stor boligafdeling står over for omfattende renovering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor boligafdeling står over for omfattende renovering

Roskilde - 28. marts 2021 kl. 17:44 Kontakt redaktionen

Boligselskabet Sjælland har valgt CASA til at gennemføre renoveringen af boligafdelingen Vognmandsparken i Roskilde, der består af 184 lejligheder. Renoveringen af Vognmandsparken starter i foråret med parallelle arbejder for både den udvendige og indvendige renovering. Bygningernes facader, tag, ventilationsanlæg og ikke mindst lejlighederne får et ansigtsløft, så de bliver mere tidssvarende og indbydende.

Det primære formål med renoveringen af Vognmandsparken er at udbedre kuldebroer i ydervægge, skabe bedre indeklima og renovere de tekniske installationer. Bebyggelsen indeholder stueetage, 1. sal, 2. sal og 3. sal samt uudnyttet tagetage.

Renoveringsprojektet omfatter en totalrenovering af alle stigestrenge og faldstammer samt gulvafløb på badeværelser. Det eksisterende ventilationsanlæg i boligerne er ikke i stand til at sikre et tilstrækkeligt luftskifte, derfor skal der etableres nyt udsugningsanlæg på loftsrummet i kombination med frisklufttilførsel via nye ventilationsvinduer i boligerne.

Under hele renoveringsperioden ansætter CASA unge mennesker i lommepengeprojekter og formidler kontakt til sine fagentreprenører i forbindelse med praktikpladser eller anden ansættelse af lokal arbejdskraft.

Lejlighederne i Vognmandsparken blev opført i 1967 og hører under samme boligafdeling som Vognmandsparken II, der allerede er i gang med at blive renoveret af Hovedstadens Bygningsentreprise. Renoveringen af Vognmandsparken kommer til at foregå i etaper og forventes at være gennemført i foråret 2023.