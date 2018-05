Politiet advarer endnu engang mod, at man accepterer tilbud fra udenlandske håndværkere, som dukker op ved døren. Det er ulovligt dørsalg, og ofte bliver der strid om arbejdet eller betalingen. Foto: Kenn Thomsen

Stor bøde til irske håndværkere for ulovligt dørsalg

Roskilde - 01. maj 2018 kl. 10:46 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En flok irske håndværkere var på spil i Roskilde mandag.

Først fik politiet en anmeldelse klokken 11.29 om, at engelsktalende udlændinge havde henvendt sig på Dronning Sofies Vej, for at tilbyde rensning af fliser. Tilbuddet var dog blevet afvist af den kvindelige beboer.

Godt en time senere klokken 12.51 kom anden anmeldelse om, at de udenlandske håndværkere havde henvendt sig til en borger på Engblommevej, med et tilbud om håndværksarbejde. Også her blev tilbuddet afvist, hvorefter håndværkere kørte fra stedet i en hvid varebil med engelske nummerplader.

Men det var ikke slut med det. Klokken 14.30 fik politiet så en tredje anmeldelse om, at nogle udenlandske håndværkere var i gang med at rense fliser i en privat indkørsel på Anemonevej.

Politiet kørte til stedet, hvor nogle personer var i gang med højtryksspuling af fliser hos en privat borger, der havde indgået en aftale med håndværkerne, efter at en af dem uopfordret havde henvendt sig med et mundtligt tilbud.

Det var tale om fem irske mænd i alderen 18, 19, 24, 40 og 54 år, i hvis varebil politiet fandt en reklamefolder med et firmanavn. En pris inklusiv moms var blevet aftalt mellem parterne, men ved nærmere undersøgelse hos de danske myndigheder var firmanavnet, som fremgik af reklamefolderen, ikke registreret på nogen som helst måde.

Den 24-årige blev udpeget som den, som ulovligt havde henvendt sig til beboeren, og han blev sigtet og anholdt for overtrædelse af dørsalgsloven.

Ulovlig bil

Ved nærmere undersøgelse af den engelske varebil viste det sig, at den ifølge de engelske myndigheder hverken var ansvarsforsikret eller synet. Politiet inddrog derfor varebilens nummerplader, så den ikke længere kan anvendes til kørsel i Danmark.

Efter afhøring til sagen fik den 24-årige anholdte irer, der tidligere var straffet for tilsvarende overtrædelse af dørsalgsloven, forelagt en bøde på godt 10.000 kroner for overtrædelse af dørsalgsloven og brug af varebilen trods manglende forsikring og manglede syn i Danmark. Ireren blev løsladt efter at han havde fået skaffet penge til betaling af bøden, som han accepterede.

Politiet vil igen advare mod at acceptere tilbud fra udenlandske håndværkere, som ofte begår en overtrædelse af dørsalgsloven ved de uopfordrede henvendelser til private borgere med tilbud om håndværksmæssige ydelser. Ofte oplever politiet, at der bliver en strid ud af et udført arbejde med hensyn til kvaliteten eller den aftalte pris.