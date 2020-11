Stor billedserie: Kronprinsesse Mary på Amtet

Kronprinsesse Mary og udviklingsminister Rasmus Prehn fik onsdag formiddag et indblik i hvordan elever fra Roskilde Gymnasium, arbejder med at FN's verdensmål skal blive til virkelighed.

Besøget skete i anledning af at FN fejrer 75 års jubilæum i år og at gymnasiet er en af UNESCO's verdensmålsskoler.

Eleverne fortalte og kronprinsesse og minister spurgte ind til elevernes forklaringer og forslag. Rasmus Prehn fortalte endda, at den viden han havde fået ud af besøget gjorde det klart for ham, at det var vigtigt at arbejde for verdensmålene blev opfyldt.