Stor bevilling fra fond til Sct. Hans Have: 38 mio. til udvikling af hele området

Roskilde - 11. maj 2021 kl. 12:00

OJD Fonden vil bevilge op til 38 millioner kroner til Roskilde Kommune øremærket til udvikling af området omkring Sct. Hans Have frem mod 2024. Formålet er at udvide de i forvejen velfungerende aktiviteter med blandt andet en større variation af haverum omkring drivhusene samt at puste nyt liv i det gamle Gartnerhus. Andre delprojekter i området kan også komme i spil.

- Den store bevilling fra OJD Fonden muliggør et markant løft af området omkring Sct. Hans Have. Det spiller rigtig godt sammen med den samlede plan, der de kommende 20 år skal sikre, at Sankt Hans bliver et nyt kvarter med plads til ro, fordybelse og aktivt liv i de smukke, bevaringsværdige bygninger, parken og naturen, siger borgmester Tomas Breddam.

Endnu mere liv

Roskilde Kommune har valgt at købe en stor del af det tidligere Sankt Hans Hospital og udvikle området for at bevare områdets særlige kvaliteter: fjordlandskab, park og hospitalets gamle bygninger. Kommunen indgår som grund - og bygningsejer i et strategisk samarbejde om udvikling af Sct. Hans Have sammen med OJD Fonden og den socialøkonomiske virksomhed og forening, Sct. Hans Have.

- Som fond arbejder vi målrettet for at støtte almennyttige formål, der kommer mange til glæde - og det vil dette projekt omkring Sct. Hans Have gøre. Derfor glæder vi os over, at vores bidrag kan være med til at realisere kommunens vision om at skabe endnu mere liv i det fantastiske naturskønne område, siger OJD Fondens bestyrelsesformand Annie Detlefs.

Vilkår for bevillingen er, at et flertal i byrådet bakker op om projektet. Sagen behandles i byrådet i juni måned.

Inkluderende oase

Projekterne betyder meget for Sct. Hans Have, der allerede nu er i dialog med både kommunen og OJD Fonden om, hvilke projekter der skal igangsættes først.

- OJD fondens engagement i Sct. Hans Have de sidste 4-5 år har haft en uvurderlig betydning i forhold til vores muligheder for at udvikle en grøn rekreativ oase, og samtidig inkludere nogle af de mest udsatte borgere i vores samfund. At få en god idé er skønt - men det er først, når du får andre med på idéen, at magien starter. Tak til Roskilde Kommune, OJD fonden og alle de frivillige, ansatte og patienter, der er med til at bringe visionerne ud i livet. Vi glæder os over alle de nye fantastiske muligheder denne donation giver - og til at komme i gang med arbejdet, lyder det fra daglig leder af Sct. Hans Have, Stine Goltermann.