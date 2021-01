Stor alarm: Rislampe blev forvekslet med nødblus

- Vi fik en anmeldelse via 112 om, at en borger havde set et nødblus ude over fjorden. Det følger vi altid op på uanset årstiden, men med de vandtemperaturer vi har nu, så er det naturligvis ekstra vigtigt, at vi sikrer os, at der ikke er personer i havsnød på fjorden, siger vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi Arne Aabech.