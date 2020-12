Stop Spild Lokalt aflyser ikke sin juleuddeling

Se billedserie Stop Spild Lokalt i Roskilde aflyser ikke årets juleuddeling trods corona, men det bliver væsentligt anderledes i år. Her ses de frivillige fra sidste års juleuddeling.

22. december 2020

Normalt er der lange køer og masser af mennesker, når Stop Spild Lokalt i Roskilde laver deres juleuddeling. Men på grund af Covid-19 er organisationen nødt til at tænke alternativt, når de den 23. december deler mad ud.

- Normalt plejer folk at stå i kø, men det kan man ikke i år. Vi laver drivein, så de personer, der skal hente varer, kommer i bil og får udleveret varerne i bilen. Man har også mulighed for at få leveret maden hjemme hos borgerne. Men det er vigtigt at understrege, at kasserne bliver udleveret til folk på et tidspunkt, som de får oplyst på forhånd, og fordi de har skrevet til os og lavet en aftale. Det er ikke muligt at komme ind på selve dagen uden en aftale med os, da det kan risikere at lukke det hele ned, siger Mia Kristina Hansen, der er frivillig hos Stop Spild Lokalt i Roskilde.

Færre frivillige Der er de frivillige, som pakker kasserne i år, så det ikke bliver muligt for borgerne at vælge mellem varerne selv. Antallet af frivillige bliver også skåret betydeligt ned på grund af restriktionerne.

- Vi plejer at være 60-80 frivillige, der hjælper til. Men i år bliver det meget anderledes. Vi kommer til at være meget færre frivillige med god afstand til hinanden. På grund af restriktionerne har vi begrænset det, så man kun er maks. 10 indenfor og 10 udenfor. På den måde når vi ikke ud til ligeså mange familier som normalt, siger Mia Kristina Hansen.

De frivillige iklæder sig almindelige værnemidler som handsker, mundbind og sprit og er meget bevidste om at overholde restriktionerne.

- Vi er meget opmærksomme på, at vi varetager på opgaven på en forsvarlig og sikker måde. Vi kommer til at have nogle tilstede, som har ansvaret for, at alle regler bliver overholdt. Der vil samtidig være frivillige, som sørger for, at der ikke kommer nogen ind, som ikke skal være der. I år har vi kun valgt frivillige, som har en bil, fordi man skal varetage alle opgaverne, så det bliver mere coronavenligt. Normalt deler vi det op, så nogle henter varer, og nogle bliver tilbage og pakker.

Gør en forskel Selv om juleuddelingen bliver væsentligt anderledes i år, har Stop Spild Lokalt i Roskilde ikke overvejet at aflyse, da de ved, at det betyder meget for mange familier.

- Når vi fastholder at gennemføre juleuddelingen, er det fordi, at vi rigtig gerne vil hjælpe disse mennesker, som er økonomisk trængte, ikke kun til jul, men hele året. Vi har fået henvendelser fra folk, som har været så glade for det og håbede, det ikke blev aflyst i år. Når man i forvejen er presset økonomisk, og der så kommer en pandemi oveni, så betyder de her intiativer bare noget for folk. På den måde kan man mærke, at vi gør en forskel, siger Mia Kristina Hansen.

Stop Spild Lokal mærker også støtte fra lokalmiljøet, hvor Roskilde Festival har udlånt køletrailere og doneret vand til de frivillige.

Færre familier Trods corona har Stop Spild Lokalt i Roskilde ikke oplevet, at der er større rift om maden end normalt. Det er der en særlig grund til.

- I år har vi ikke reklameret, fordi det ikke er muligt at dele ud til ligeså mange familier som normalt. Vi ender på omkring 70 familier, men hvis vi havde reklameret, havde det nok været det dobbelte, siger Mia Kristina Hansen.