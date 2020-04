En 18-årig bilist var ikke helt appelsinfri, da han ikke formåede at passere et vejbump på Himmelev Bygade. Foto: Lars Sandager Ramlow

Stolpe ud for 18-årig spritbilist

Roskilde - 14. april 2020 kl. 10:47

Det viste sig ikke at være helt uden årsag, at en 18-årig mand fra Høje Taastrup var ude for et mindre færdselsuheld på Himmelev Bygade mandag klokken 12.43.

Den 18-årige kørte ad Himmelev Bygade mod syd og påkørte stolperne ved et vejbump, så airbaggen i bilen blev udløst. En forbipasserende syntes, at den 18-årige lod til at være spirituspåvirket og kontaktede politiet.

En patrulje kom til stedet, og den 18-årige blev anholdt og sigtet for spirituskørsel og blev taget med for at få udtaget en blodprøve. Han blev herefter løsladt, men vil høre mere fra politiet, når resultatet af blodprøven kommer.