Både varevognen og dens nummerplader var stjålne. Desuden havde de to mænd i bilen også euforiserende stoffer på sig, og de blev begge sigtet for flere lovovertrædelser. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Stoffer og stjålne nummerplader Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stoffer og stjålne nummerplader

Roskilde - 14. oktober 2020 kl. 12:43 Kontakt redaktionen

En rutinemæssig kontrol kastede flere sigtelser af sig, da politiet standsede en ældre varebil på Holbækmotorvejen i Roskilde. Politiet bed mærke i bilen ved tre-tiden natten til onsdag og standsede varevognen med en 24-årig chauffør og hans 26-årige medpassager.

Det første, politiet bemærkede, var en skruetrækker i varebilens tændingslås. Dernæst kontrollerede de bilens nummerplader, som viste sig at være stjålne. Dem var der endnu flere af, viste det sig under politiets ransagning. Her fandt de flere sæt stjålne nummerplader og fik anholdt mændene under mistanke.

Derfor visiterede politiet de to mænd, hvor de fandt GHB, et euforiserende stof, der også er kendt under navnet »Fantasy«. Føreren var ædru, men skønnedes påvirket af narkotika under kørslen, og der blev taget en blodprøve af den 24-årige fører. I øvrigt viste den gamle varevogn sig også at være meldt stjålet fra Søborg.

De to mænd blev sigtet for flere overtrædelser af straffeloven, færdselsloven og lov om euforiserende stoffer. Trods de mange sigtelser, var der intet grundlag for at varetægtsfængsle de to mænd, der derfor blev løsladt. De kan nu vente på at blive inkaldt til retsmøde, når sagen skal afgøres.