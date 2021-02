Støttedemonstration til klinikejer med otte bøder

Omkring 70 personer deltog fredag formiddag i en demonstration foran Cliuniq i Ringstedgade.

Klinikken i Roskilde er blevet landskendt for vedholdende at åbne, skønt virksomheder af den slags er påbudt at holde lukket for tiden.

Ejeren af klinikken er Osman Al Chami, som også havde taget initiativet til demonstrationen, der var anmeldt til politiet og dermed lovlig, men for ham handler det slet ikke om, hvorvidt hans klinik kan få lov at være åben eller ej. For de fremmødte stod klinikken som et symbol i en frihedskamp mod en tyrannisk regering, og det kan Osman Al Chami også selv skrive under på.