Større skoleudvidelse i spil efter underskriftstorm

Roskilde - 18. august 2021 kl. 12:53 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

753 indbyggere - eller hver fjerde indbygger i Vindinge - har på fire en halv dag skrevet under på, at Vindinge Skole skal udbygges med fire permanente klasselokaler og et ekstra faglokale. Underskrifterne blev i går afleveret til skole- og børneudvalget.

- Det synes jeg er meget imponerende, og det synes jeg, de skal tage alvorligt. Vi vil kæmpe for denne her sag, og det må ikke forsvinde i budgetforhandlingerne, siger skolebestyrelsesformand Christina Kofod Kristensen.

Indsamlingen blev sat i værk, da bestyrelsen så de foreslåede udvidelser, udvalget kunne indstille til budgetforhandlingerne.

Her er en helt, delvist eller slet ikke permanent udbygning af Vindinge Skole beregnet. Muligheden for nye faglokaler er slet ikke regnet med.

Skole- og børneudvalget har nu fået den mulighed med i forhandlingerne om budgettet.

- Vi har hørt forældrene og dem, der har skrevet under. Det signal, de tydeligt har givet, har vi bedt om også at få en beregning på, for det har vi jo ikke nu. Vi kan ikke sige på nuværende tidspunkt, at vi går med det ene eller det andet, for det sker ved budgetforhandlingerne, siger udvalgsformand Jette Henning (S).

Barakker er ikke godt nok Christina Kofod Kristensen glæder sig dog over, at skole- og børneudvalget har taget imod 753 underskrifter og lyttet til budskabet. Det er første skridt, men kun første.

- Vi håber, de lytter til os og tager det alvorligt, for det er et samlet Vindinge, der bakker op om det. Barakker er ikke godt nok, og det er ikke okay, at Vindinge som en af de eneste skoler ikke har faglokaler til natur og teknik. Så vi håber, de prioriterer, at skolen kan følge med det voksende pres, der er. Det er ikke midlertidigt, og jeg håber, de anerkender, at situationen har ændret sig, så politikerne i udvalget går tilbage til deres grupper og anbefaler, at de skal finde penge til det, siger Christina Kofod Kristensen.

Hun peger på, at skolens 1.-2. klasser ikke kan benytte et faglokale. Hvis skolen får 22 klasser næste år, som forvaltningen også forudsiger, er der heller ikke faglokale til 3.-4. klasse.

Lytter til de tavse Skole- og børneudvalget har foreløbigt givet de 753 underskrivere, hvad de vil have, ved at sende skolebestyrelsens forslag videre til budgetforhandlingerne.

Det er her, omfanget af Vindinge Skoles udvidelse skal prioriteres op mod, hvad der ellers er at bruge penge på.

- Det gør selvfølgelig indtryk, når folk tilkendegiver noget og engagerer sig i deres lokalområde og skole. Samtidig hører jeg også til dem, der har øje for dem, der ikke siger noget, hvis vi kigger på hele skole- og børneudvalget. Selvfølgelig skal vi lytte til de demokratiske organer, vi har, og jeg sætter stor pris på skolebestyrelserne. Men der er nogen, der ikke kan sige noget, og vi har også en forpligtelse til at bringe deres stemme ind. Det er den afvejning, man har, når man sidder med en hel kommunes budget , siger Jette Henning (S), formand for skole- og børneudvalget.

Ikke midlertidigt Den lidt vaklende indstilling til en udvidelse af Vindinge Skole kommer oven på et forløb, hvor skolebestyrelsen og kommunens forvaltning har haft forskellige syn på, hvor stor en udvidelse skolen har brug for.

Forvaltningen mener, at det behovet snart går over igen. Den køber skolen ikke og peger på, at der er mere udbygning af Vindinge på vej, og at kommunens prognoser allerede har slået fejl oven på de seneste års tilflytning.

- Alle i Vindinge oplever, at det ikke er et midlertidigt problem, og det er ikke nogen overraskelse. Det her er noget, vi skal have penge til, og det skal være en permanent løsning, siger Christina Kofod Kristensen med den massive opbakning fra underskrifterne i ryggen.

Børneliv i barakker Gitte Simoni, der sidder i skole- og børneudvalget for Dansk Folkeparti, bakker op om en udvidelse med nogle af de samme begrundelser.

- Alene i år er der kommet 10 børn flere end beregnet, og hvis det holder ved, kommer der massive problemer fremover. Det er derfor, vi lige så godt kan lave en ordentlig løsning, siger hun.

Gitte Simoni er bange for, at byrådet bare tager den halve løsning med pavilloner, så nogle børn i Vindinge kan gå i pavilloner i Børnehuset Hjortkær og fortsætte i pavilloner på skolen.

- Vi kan ikke med den ene hånd udvide et lokalsamfund og med den anden hånd ikke sørge for, at der er plads til de børn, der kommer, siger hun.

