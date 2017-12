Se billedserie Roskilde BMX har Sjællands eneste indendørs bane. Den ligger i Hal 11 på Musicon i Roskilde og er ved at blive gjort endnu større. Foto: Kenn Thomsen

Større BMX-hal skal give flere talenter

Roskilde - 12. december 2017 Af Mariann Sofiasdottir

Otte lange arbejdsweekender har det foreløbig taget BMX-rytterne i Roskilde BMX og deres familier at fjerne væggene på langsiderne i Hal 11 på Musicon og på ny bygge den kurvede BMX-bane. Det skal gøre Sjællands eneste indendørs BMX-bane bredere, længere og bedre. Og det skal på sigt munde ud i flere og dygtigere talenter.

- Vi rev væggene ned i maj. I oktober gik vi i gang med at lave den nye bane, og vi regner med at være færdige i slutningen af januar, siger BMX-rytter, tidligere træner og medlem i bestyrelsen Martin Jakobsen.

Tidligere varierede banen i bredden mellem 1,5 og tre meter. I dag varierer den mellem 3,5 og fire meter. Det betyder, at der kan køre flere ryttere på banen samtidig, og fra at der før kunne være to ryttere til start, så kommer der til at kunne være fire ryttere til start, når banen står helt klar.

- Det er klart, det giver flere muligheder og bedre forhold for rytterne, når flere ryttere kan køre på samme tid. Med den nye, forbedrede indendørs bane kommer vi ikke til at miste ryttere i samme grad, som vi har gjort tidligere. Når vi nu kan køre hele året, tilmed på en større og bedre bane, så regner vi med at bibeholde flere medlemmer og dermed udvikle talentmassen både i antal og præstationer, siger Martin Jakobsen.

Den nye hal kommer ikke kun Roskilde BMX til gode. Også andre BMX-klubber på Sjælland får gavn af de nye faciliteter. De kan nemlig leje sig ind. Ligeledes kan skaterne og løbehjulsfolkene, som holder til i Hal 12, også bruge de nye bølgede kvadratmeter.

Naboforeningerne har nemlig et samarbejde på tværs. Indtil videre har Roskilde BMX fået mulighed for at bruge hallen i fem år. Derefter skal de søge igen.