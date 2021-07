Se billedserie Virksomhederne på Kalkgravsvej 10 ved Herringløse har fået indtil midten af september til at få landzonetilladelser til de ulovlige aktiviteter, der foregår på ejendommen. Fire af ni virksomheder har fået at vide, at de ligger ulovligt på adressen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Støjplagede beboere under sig over kommunalt svar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Støjplagede beboere under sig over kommunalt svar

Roskilde - 04. juli 2021 kl. 07:25 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Beboerne på Kalkgravsvej i landsbyen Herringløse har fået nok af støj, støv og viberationer fra lastbiler, som kører på deres private fælles grusvej til og fra en oplagringsplads på vejen. Og nu har et svar fra Roskilde Kommune givet dem håb, men også gjort dem forundrede.

Fire af de ni virksomheder på Kalkgravsvej 10 har fået at vide, at det ikke er forvaltningens vurdering, at de er omfattet af den gældende landzonetilladelse. Til gengæld har fem virksomheder fået at vide, at de godt kan blive på adressen.

- Det er jo dejligt, at flere af virksomhederne får at vide, at de skal flytte. Specielt grusfirmaet er vi glade for at komme af med. De tre andre er virksomheder, som ikke generer det store, men de passer bare ikke til det, der er tilladt i landszonetilladelsen, siger Michael Hansen fra gruppen af påvirkede naboer.

Kræver en forklaring Noget undrer ham dog voldsomt. Det er, at en trykkeri-virksomhed kan få lov at blive.

- Kommunen siger, at landzonetilladelsen er til virksomheder, der oplagrer byggematerialer. Men lige trykkeri-virksomheden skriver kommunen godt kan få lov at blive i deres nuværende omfang, fordi kommunen har kendt dem i en årrække. Men det betyder jo ikke, de opfylder formålet i landzonetilladelsen. De laver plakater. Så det bliver vi nødt til at få en forklaring på, siger Michael Hansen noget forundret.

Han og de andre beboere synes også, at termen byggepladsmateriel er strakt kraftigt ud, når kommunen giver tilladelse til et firma, som stiller gigantiske telte op over byggepladser.

- Deres materiel bruges på byggepladser, men det er vel fair at antage, at materiel på byggepladser i 2011 hvor tilladelsen blev givet, mest handlede om stilladser, som de fleste kender dem, siger han.

Kun lige begyndt Endelig stiller gruppen af beboere sig tvivlende over for, om ejeren af ejendommen i dag opfylder betingelserne.

- De har i hvert tilfælde øget aktiviteten væsentligt i forhold til, hvad vi var vant til før 2011, siger Michael Hansen.

Han understreger, at beboerne ser kommunens brev om, at ting på adressen skal lovliggøres som en begyndelse.

- Vi er ikke i mål. Vi er nok nærmere bare begyndt. Lige nu vil jeg sige, vi er 60-70 procent positive. Men vi er ikke helt trygge ved det, som er undervejs.

Forventer at blive hørt På adressen står der også en lang række telt, haller og campingvogne, som der ikke er tilladelser til, skriver kommunen til virksomheden.

Hvis virksomhederne ønsker at få tilladelse til noget af alt dette, så skal de senest den 15. august søge om landzonetilladelse. Alternativt skal alle ulovlige aktiviteter på adressen være ophørt seneste den 15. september.

- Når nu de beder virksomhederne om at søge om landzonetilladelser, så har vi som naboer og medejere af den private fællesvej, en helt klar forventning om, at vi bliver nabohørt, siger Michael Hansen.

relaterede artikler