Folk med hang til høj musik har i weekenden haft meget svært ved at tage hensyn til andre. Politiet melder om, at der er blevet konfiskeret musikanlæg hele fire steder i Roskilde.

Send til din ven. X Artiklen: Støjhelvede: Politi konfiskerer fire musikanlæg og anholder en kvinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støjhelvede: Politi konfiskerer fire musikanlæg og anholder en kvinde

Roskilde - 10. august 2020 kl. 11:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet var i weekenden ude til en stribe af anmeldelser om støj fra musikanlæg, over 30 i hele politikredsen. Tilsyneladende var det folk i Roskilde det var absolut dårligst til at tage hensyn til naboerne for det er kun i Roskilde, at politiet beretter om, at de har konfiskeret musikanlæg.

Klokken 23.57 kørte en patrulje til en anmeldelse om musik til ulempe i et villakvarter i Vindinge. Da politiet kom frem hørte de meget høj musik fra en privatfest. Patruljen inddrog musikanlægget for at få ro på stedet. Ejeren, en 35-årig kvinde, som boede på adressen, kunne hente sit anlæg på politistationen dagen efter.

Klokken 1.14 kom en anmeldelse om meget høj musik fra Darup Skatepark ved en gruppe unge. En patrulje kørte til stedet, hvor to musikanlæg blev inddraget til dagen efter, og hermed var der ro på stedet. Også her kunne ejermanden hente sit anlæg på politistationen.

Klokken 3.27 var der høj musik fra kolonihaveforeningen Roars Gave, hvor en patrulje kørte til for at få ro på stedet. Festen blev lukket og en højtaler blev taget med til politistationen til genudlevering næste dag. En 20-årig kvinde fra Valby som var til fest på stedet, blev ved med at forstyrre politiets arbejde og nægtede at efterkomme politiets anvisninger, men satte sig til modværge. Hun blev derfor anholdt og taget med på politistationen, men blev løsladt senere på morgenen uden at blive sigtet for noget.