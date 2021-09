Den intensive togtrafik og motorvejen gennem den sydlige del af Roskilde generer mange mennesker i byen og kommunens øvrige stationsbyer. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Støj-strategi for Roskilde: Enigt byråd starter ny indsats

Roskilde - 30. september 2021 kl. 09:09 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Efter et forslag fra Venstres leder Jette Tjørnelund besluttede et enigt Roskilde Byråd, at kommunen skal have en samlet støj-strategi for at gøre noget ved det voksende problem, der generer stadigt flere borgere og oven i købet er sundhedsfarlig.

I sit oplæg fremhævede Tjørnelund, at en sådan indsats skal sætte ind mod trafikstøj ved kommunens veje og skaffe flere midler fra staten til at bygge støjværn ved motorveje og jernbaner, hvor det generer beboerne mest.

Hun ønskede samtidig afprøvning af ny støjdæmpende teknologi i samarbejde med forskellige forskning-institutter.

Tjørnelund forklarede samtidig, at med den stærkt voksende bilpark og tilhørende trafik, så vokser problemet kun

Socialdemokratiets ordfører på sagen Anne Marie Wulff Hedenborg var ligeledes positiv og mente, der var brug for sådan en indsats i mange bysamfund rundt om i kommunen

Torsdags-træffet

Enhedslistens ordfører Anna Bondo mente også, det var et udmærket forslag. Men samtidig ønskede hun også foranstaltninger i forhold til det, der foregår på vejene. F.eks. en indsats for at få styr på visse larmende motorcykler ved de store Torsdags-træf på Roskilde Havn

Jeppe Trolle ønskede også en bredere indsats og mente, at et totalforbud mod fossile brændstoffer til transport ville være en mere endelig løsning.

Torben Jørgensen (SF) var enig i, at kommunen skal gøre mere ved problemet. Han ville også gerne være med til at få mere styr på de store Torsdags-træf.

Karsten Lorentzen (DF) var enig i, at der er brug for en indsats imod den stadig større støj, fordi den går ud over helbredet hos mange mennesker.

- Derfor er det et samfundsproblem.

Endelig forklarede De Konservatives Pierre Kay, at ikke alene støj - men også overdreven lys - er et problem for mange mennesker.

Konklusionen blev, at V-forslaget nu skal behandles i byrådets Plan- og Teknik- udvalg, der skal komme med indstillinger til, hvad kommunen kan gøre - og i hvilken rækkefølge det bør ske.

