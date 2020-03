Stod stille i tre time: Store problemer for togpendlerne

Det blev en udfordring af de helt store at være pendler fra Sjælland og ind mod Købehavn her til morgen. Al togdrift mellem Ringsted og Roskilde var indstillet i mere end tre timer.

Årsagen var, at en mand blev påkørt af et gennemkørende tog på vej mod København på Viby Station.

Redningsmandskab og politiet kørte til området, hvor toget var standset et stykke væk fra stationsområdet. Manden var som følge af påkørslen blevet så hårdt kvæstet, at hans liv ikke kunne reddes.

Toget med passagerer blev holdende ude på sporet under redningsarbejdet, og passagererne blev bedt om at blive i toget i mindst halvanden time.

DSB satte togbusser ind, men af naturlige årsager tog det mere end en time at få dem til at begynde at trille mellem Roskilde og Ringsted stationer, som på det tidspunkt var godt fyldt op med passagerer, som bare ønskede at komme af sted til dagens opgaver.