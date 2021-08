27. juni 2019: Joy Mogensen præsenteres som Mette Frederiksens overraskende valg af kultur- og kirkeminister. Tiden som minister blev langtfra den samme succes som de otte foregående år som borgmester i Roskilde. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Stjerneskuddet brændte ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stjerneskuddet brændte ud

Roskilde - 16. august 2021 kl. 14:58 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Da Danmarks olympiske atleter vendte hjem fra Tokyo, blev de hædret på Planetariet, hvor kronprinsen, statsministeren og flere andre holdt tale.

Den allerbedste tale ved den lejlighed kom fra kultur- og kirkeminister Joy Mogensen. Det var en engageret hyldest til atleternes bagland og handlede om alt det - alle de værdier - der giver folk energi til at gøre en ekstra indsats.

Det var den tale, man kunne huske bagefter.

Men den slags taler har der været langt imellem på det seneste, og for Joy Mogensens eget vedkommende er der ikke mere energi i tanken. Hun er - med egne ord på facebook - løbet tør for overskud og trækker sig, ikke kun fra regeringen, men også fra politik i det hele taget.

Det giver mening. Hun har længe lignet en person, der ikke befandt sig godt i den rolle, hun havde fået. I skærende kontrast til den tid, hun voksede fra spirende lokalpolitiker med et lysende talent til en bydronning, som nærmest egenhændigt gav Socialdemokratiet absolut flertal i Roskilde byråd - noget, der aldrig var sket tidligere.

Shitstorm på shitstorm

Men at have Roskilde i sin hule hånd og ikke ensbetydende med, at man også kan styre det uregerlige danske kulturliv, som Joy Mogensen aldrig rigtig fik fat i. Det vendte hende hurtigt ryggen, og det forekom, at ligegyldigt hvad hun gjorde, blev hun latterliggjort og peget fingre ad - ikke mindst da hun i et interview til musikbladet Gaffa sagde, at hendes yndlingsalbum var Absolute Music 2. Hun kunne også bare have sagt, at hun var født i 1980, og at den popmusik, man lytter til, når man lige er blevet teenager, kommer til at spille en rolle for én hele livet igennem - betydningen havde været den samme - men nu havnede hun i stedet i (endnu) en shitstorm. Parnasset tog aldrig Joy Mogensen til sig.

Laveste prioritet

Hun har bestemt heller ikke haft de bedste arbejdsbetingelser. Allerede da hun blev udpeget - som den eneste minister uden erfaring fra Christiansborg - var hun gravid, og den planlagte barsel blev længere end forventet, da Joy Mogensens datter døde inden fødslen. Det lange fravær i begyndelsen af ministertiden var ikke gavnligt for mulighederne for ministerens muligheder for at kæmpe sig ind på sit område, og så kom corona, der gjorde det vanskeligt at sætte noget som helst andet på dagsordenen. Og i løbet af i år, hvor restriktionerne er blevet løftet en efter en, har Joy Mogensens områder - kultur og kirke - også været dem, der tilsyneladende har haft allerlaveste prioritet. Det vidner i manges optik om, at Joy Mogensen ikke har haft gennemslagskraft, hverken udadtil eller indadtil i regeringen.

Voldsomt pres

Nu er Joy Mogensen gravid igen - og lige som det var tilfældet i 2019, er undfangelsen et resultat af kunstig befrugtning. At få et barn vil være den største lykke for Joy Mogensen, og men den historik, hun har, er der brug for al mulig ro i de sidste måneder frem mod en forhåbentlig vellykket fødsel i slutningen af året. Den lykke skal være Joy Mogensen særdeles vel undt. Og der er heller ingen tvivl om, at udsigterne til et vellykket svangerskab også har vejet tungt i Joy Mogensens overvejelser, der førte til, at hun søndag meddelte sin afgang. Med al det stormvejr, Joy Mogensen er befundet sig i, og det stadigt tungere pres, hun er blevet udsat for, ville det forekomme som en voldsom risiko at tage at fortsætte som minister.

Når historien om Joy Mogensen skal skrives, vil det være historien om et politisk stjerneskud, som lyste klart og brændte hurtigt ud, og om, at det var Roskilde, der fik hendes bedste politiske år.