Efter sidste års aflysning er Opera i Roskilde tilbage den 1. august. Ved den seneste koncert i 2019 hang der regngrå skyer over Palæets gård det meste af dagen, men det endte med at holde tørvejr. Foto: Anders Ole Olsen

Stjernesanger er altid klar til Roskilde

Roskilde - 16. juni 2021 kl. 05:03 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

30 gange i træk lykkedes det at afvikle Opera i Roskilde uden aflysninger, selv om vejret har drillet undervejs. Til gengæld var der ikke noget at stille op over for corona, så sidste år var første gang siden 1990, at sangerne fra Det kongelige Teater ikke kom til at synge i Palæets gård.

Alt tyder på, at det kan lade sig gøre i år, og en af dem, som er med på scenen søndag den 1. august, er tenoren Gert Henning-Jensen.

Han må med sine 55 år betegnes som en af de erfarne kræfter, men sådan var det ikke, da han første gang var med til Opera i Roskilde.

- Jeg var med ret tidligt og prøvede at optræde sammen med nogle af mine ældre kolleger. Det var nogle skønne hold, og nu er jeg så selv blevet en af veteranerne, siger Gert Henning-Jensen, som den 1. august får selskab af Trine Møller, sopran, Nicolaj Elsberg, bas, og Jens Søndergaard, baryton.

De fremfører uddrag fra operaens verden, herunder fra den kommende sæsons repertoire på Det kongelige Teater. De akkompagneres af pianist Ian Ryan, mens Lars Halby vender tilbage som konferencier.

Om Opera i Roskilde Opera i Roskilde finder sted søndag 1. august i Palæets gård på Stændertorvet i Roskilde.



Publikum kan komme ind fra kl. 18 og kan derefter tage plads ved det bestilte bord med den medbragte madkurv. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer. Koncerten begynder kl. 19.30.



Arrangører er Roskilde Teater, Roskilde Kunstforening og Roskilde Musikforening.



Billetter kan købes på www.roskildeteater.dk

Idéelt sted at synge Gert Henning-Jensen har ikke selv tal på, hvor mange gange han har været med til Opera i Roskilde, men siger, det føles som »utallige mange gange«.

- Det er en af de koncerter, jeg prioriterer, når det kan lade sig gøre, for jeg synes, det er sjovt at komme rundt i landet og opleve de forskellige reaktioner fra publikum, siger han.

Gert Henning-Jensen fremhæver Palæets gård som noget helt særligt, fordi der er en ramme med et publikum, som har valgt at være til stede.

- Roskilde har virkelig en lokalitet med den meget hyggelige gård og domkirken i baggrunden. Som sanger kan man mærke sin stemme i gården, så det er et ret idéelt sted at optræde. Gården føles både som et åbnende og samlende sted. Vi optræder også på åbne pladser, hvor folk kommer og går, men i Roskilde bliver folk siddende, og vi har deres opmærksomhed hele tiden, siger han.

Gert Henning-Jensen er blandt solisterne til dette års Opera i Roskilde. Foto: Det kgl. Teater

Spillede for et kamera Som mange andre har det seneste år været en udfordring for Gert Henning-Jensen, men han mener, han er sluppet nådigt, fordi han trods alt har haft en sæson, hvor han har kunnet optræde i de perioder, hvor der har været genåbninger.

- Men jeg har endnu ikke sunget for et fuldt publikum på noget tidspunkt. Jeg prøvede også at være med til en produktion på Den Jyske Opera, hvor vi havde det hele klar, men endte med kun at spille for videokameraer. Vi kom aldrig til at spille for publikum, siger han.

Så det er endnu en grund til, at Gert Henning-Jensen ser frem til at være med til Opera i Roskilde igen.

- Det er en god måde at møde publikum på og vise dem, hvad opera er, uden at de skal indløse billet til Det kongelige Teater. Men det kan være, at det kan give dem lysten til at gøre det senere, siger han.

