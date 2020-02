Stjerneløbet bliver i år uden tidtagning for at opfordre deltagerne til at køre mere sikkert i stedet for at jagte sekunder. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Stjerneløbet vil være mere sikkert: Dropper tidtagning

Sidste år var 600 cykelryttere med til Stjerneløbet, og med så mange mennesker på landevejene i Roskilde er det ekstra vigtigt at have styr på sikkerheden. Årets udgave bliver derfor uden tidtagning.

- Vi ved jo godt, at resultatet spiller en vigtig rolle i cykelløb. Desværre har vi også oplevet nogle grimme uheld i cykelløb, fordi nogle deltagere med uforsvarlig kørsel tilsidesætter egen og andres sikkerhed i forbindelse med motionscykelløb. Man cykler simpelthen over evne og risikerer at overse lyskryds eller bilister. Så i år går vi med Stjerneløbet forrest og sender et klart signal om, at sikkerhed er vigtigt for os, siger Bo Wacker, idrætskonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland, som arrangerer løbet.