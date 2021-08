Se billedserie Roskildebio.nu havde torsdag aften arrangeret gratis filmvisning i det fri. Foto: Anders Ole Olsen

Stjerneklar filmforevisning

Roskilde - 20. august 2021 kl. 14:17 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

For en stund tilsmilede vejrguderne torsdag aften Roskilde bymidte, og det betød, at biografstemningen kunne indfinde sig ved den open air-forestilling, som foreningen Roskildebio.nu havde arrangeret i Folkeparken. Musicalfilmen »La La Land« var på programmet, og arrangementet forløb planmæssigt med lidt over 500 filmglade gæster samlet ved amfiteatret.

Læs også: Oscarvindende musical vises på stort lærred i park

- Det var et fint fremmøde. Det, der specielt var positivt, var, at der var mange unge. Når vi laver arrangementer, er det ofte 50 plus-segmentet, der kommer, hvilket er fint, men vi vil også gerne lave noget for de yngre, og her var der i hvert fald mange gymnasieelever forbi, fortæller Jens Kjærum, formand for Roskildebio.nu.

Foreningens arbejde tager udgangspunkt i ønsket om at få skabt en biograf i Roskilde med fokus på de smallere kvalitetsfilm. Det er da også tidligere blevet til en forestilling i det fri, nemlig i 2019, hvor Queen-filmen »Bohemian Rhapsody« blev vist til stor succes, men sidste år kunne arrangementet ikke afvikles.

- På grund af den unævnelige sygdom blev det aflyst, og så fik vi lov til at spare pengene til i år og lave det nu her, og det er vi glade for, siger Jens Kjærum.

- Det er det, kultur kan: Få os til at mødes. Og det har vi jo savnet, siger skolelærer Ulrik Lundby Hansen, der var i Folkeparken med familien for at nyde aftenens film. Foto: Anders Ole Olsen

Skøn måde at mødes Blandt de fremmødte torsdag aften var der også glæde over, at den gratis open air-forestilling nu var tilbage.

- For det første møder man en masse mennesker, man kender, og man får så en fælles kulturoplevelse. Det giver et eller andet, og sidst var det fandeme sjovt, siger Ulrik Lundby Hansen, der er skolelærer i Roskilde.

Han havde taget familien med til filmforestillingen, som stadig var præget af forskellige coronahensyn. Publikum var således delt op i fire sektioner, og de blev opfordret til at sidde i deres egne bobler.

- Men man kan stadig se og møde hinanden, og det er det, kultur kan: Få os til at mødes. Og det har vi jo savnet. Vi har higet efter det de sidste to år, så det her er en skøn måde at mødes på under sikre forhold, siger Ulrik Lundby Hansen, der ikke havde set aftenens film før.

Visse coronahensyn skulle stadig tages, og publikum blev derfor vist ind i fire forskellige sektioner. Foto: Anders Ole Olsen

Hollywood-afslutning I løbet af torsdagen var der sivet en samling skyer hen over Roskilde, og med tanke på den seneste tids vejr kunne man frygte, at det ville sætte sit præg på forestillingen. Men det endte i stedet med en rigtig Hollywood-slutning.

- I forhold til, hvordan det har været de sidste 14 dage, har vi været snydeheldige. Vi fik intet regn, vinden stilnede af, og der var en flot himmel, hvor det pludselig blev stjerneklart sidst i filmen, hvilket gav den her ekstra dimension til afslutningen, siger Roskildebio.nu-formand Jens Kjærum.

Samtidig modtog foreningen god feedback fra publikum, som lod til at hygge sig.

- At blive til klokken 23 på en augustaften er en rigtig god indikator på, at folk synes om filmen. Det vidner jo om, at den fanger folk, og det var meget positivt, siger Jens Kjærum.

Roskildebio.nu vil gerne gøre det til en årligt tilbagevendende begivenhed, så nu skal der kigges på, hvordan det kan løbe af stablen til næste sommer.

- Vi vil i hvert fald søge kommunen om støtte til det, og så vil se på, hvor meget vi fik ind af donationer. Det ville jo være meget rart, hvis man kunne klare det på donationer, så man ikke behøvede bede kommunen om det fulde beløb hvert år. Men vores plan er at gentage det næste år, slutter formanden.

