Henry Marsh ligner, hvad han er: En højt estimeret hjernekirurg. Han har dog en evne til at gøre sit komplicerede virke tilgængeligt ved at beskrive det menneskeligt frem for videnskabeligt.

Stjernekirurg vil bare ikke være nyttesløs

Roskilde - 30. maj 2018 kl. 15:06 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man mærker ikke på Henry Marsh, at han har stået med hundredvis af liv i sine hænder, og at nogle af dem også er forsvundet mellem hans fingre, fordi han har taget en forkert beslutning.

Den 68-årige engelske hjernekirurg har en enestående evne til at gøre hjernekirurgi vedkommende, og han er lutter afslappet overskud, som han sidder på Pipers Hus' terrasse i Byparken på en solrig tirsdag eftermiddag et par timer før, han taler for en udsolgt sal på Roskilde Bibiliotek.

Egentlig er Henry Marsh nu pensioneret som hjernekirurg, men han har langt fra trukket sig tilbage.

Ud over at skrive bøger og holde foredrag arbejder han også stadig som konsulent på et hospital i London, og endelig arbejder han i lande som Ukraine, Nepal og Pakistan, hvor han især uddanner kirurger, men han har også selv operereret i lande uden samme standarder som Sct. George´s hospital i London.

Han piller dog sig selv ned som en helgenfigur, der tager ud og redder verden. Sandheden er, at han simpelthen ikke kan holde ud at være hjemmepensionist, og især kan han ikke holde ud ikke at være nyttig, så han begiver sig også af med avle bier og bygge i sit hjemmeværksted.

- Jeg har et dybtliggende behov for at være nyttig. Det er den protestantiske arbejdsmoral fra min preussiske mor, der stadig er i mig, siger Henry Marsh, der efterhånden som han bliver ældre også tænker over, hvad han efterlader sig.

- Jeg kan se, at mine børn er blevet gode mennesker, og det er det væsentligste, jeg efterlader mig. Men jeg har også oplært en masse læger, og forhåbentlig vil de sige, at de har lært nogle nyttige ting af Henry Marsh, siger han.

