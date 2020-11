Ragnarock, Danmarks rockmuseum, ville hjertens gerne have stået for et fællessangs-arrangement i anledningen af Shu-Bi-Dua-forsanger Michael Bundesens død, men arrangementet må desværre vente på grund af corona-situationen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Stjernefart: Ingen fællessang for Michael Bundesen på rockmuseet, men..

Derfor ville museet også hjertens gerne have budt indenfor til fællessang for at mindes den nu afdøde sanger.

- Vi så jo, hvor stor mening det gav med et fællessangs-arrangement, da Kim Larsen døde, og jeg tænker da også, at når vi kommer ud på den anden side af corona, hvor vi må mødes i større forsamlinger igen, så vil vi se på at lave et fællessangs-arrangement med alle de bedste fra Shu-Bi-Dua, siger hun.